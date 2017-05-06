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Во втором по величине городе Германии эвакуируют десятки тысяч жителей

 

Власти второго по величине города Германии Ганновера завтра эвакуируют 50 тысяч жителей в преддверии операции по разминированию пяти бомб времен Второй мировой войны, ообщает Тhе Local.

Всего найдены пять боеприпасов, их общий вес составляет около четырех тонн.

Эвакуация, запланированная на девять часов утра воскресенья, коснулась не только жилых домов, но и, среди прочего, медицинской клиники и завода. Жителям посоветовали взять с собой наиболее необходимые лекарства и не забыть отключить газ и электроприборы. Власти рассчитывают, что к вечеру воскресенья жители смогут вернуться по домам.

Для того чтобы компенсировать неудобства для местных жителей, власти приняли решение организовать в городе развлекательные мероприятия.

Во время проведения работ по обезвреживанию бомб часть поездов будет перенаправлена с центрального вокзала города на другие станции.

Эвакуация проводится в густонаселенной области в горных районах Фаренвальд, Лист и Нордштадт и затрагивает десятую часть населения Ганновера.

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