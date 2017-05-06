В США злоумышленник за секунды уничтожил картину стоимостью $3 миллиона, пишет The Aspen Times.

Инцидент произошёл в Оперной галерее города Аспена штата Колорадо. Неизвестный в тёмных очках, шапке и с накладной бородой зашёл в галерею с ножом. Камеры наблюдения зафиксировали, как он приблизился к картине и дважды полоснул по ней ножом. Сотрудница музея заподозрила неладное и приблизилась к злоумышленнику, после чего тот быстро ретировался.

Жертвой злоумышленника стало произведение американского художника Кристофера Вула "Без названия 2004" стоимостью 2,95 миллиона долларов. Примечательно, что преступник целенаправленно шёл именно к этой картине, минуя полотна Шагала и Пикассо. Вот так выглядела уничтоженная картина.