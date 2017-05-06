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Скончалась тетя Ильхама Алиева

 

Сегодня скончалась известный ученый-химик, действительный член Национальной академии наук Азербайджана, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Рафига Алирза гызы Алиева.

Рафига Алиева скончалась на 85-м году жизни.

Отметим, что Рафига Алиева приходилась тетей президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства и деятели искусства подписались под некрологом в связи с кончиной Рафиги Алиевой, сообщает официальный сайт главы государства.

Под некрологом подписались президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-президент Мехрибан Алиева, Артур Расизаде, Октай Асадов, Рамиз Мехтиев, Васиф Талыбов, Эльчин Эфендиев, Гаджибала Абуталыбов, Акиф Ализаде, Фатма Абдуллазаде, Микаил Джаббаров, Хиджран Гусейнова, Абель Магеррамов, Тофиг Нагиев, Ибрагим Гулиев, Дильгам Тагиев, Иса Габиббейли, Исмаил Гаджиев, Вагиф Фарзалиев, Вагиф Аббасов.

Прощание с Рафигой Алиевой пройдет с 14:00 до 16:00 часов седьмого мая в круглом зале Национальной Академии наук.

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