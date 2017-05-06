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В Латвию прибыла канадская военная техника

 

Боевая техника Вооружённых сил Канады прибыла в Латвию. Она будет состоять на вооружении батальона НАТО на территории этой прибалтийской страны, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

Среди неё есть лёгкие бронированные машины (LAV). Всё это будет использоваться канадскими военнослужащими, проходящими службу в Латвии.

«Сегодня в порт Риги прибыли техника и экипировка ВС Канады для поддержки возглавляемого Канадой многонационального батальона НАТО, прибытие которого ожидается в июне этого года в рамках расширения присутствия НАТО», — говорится в сообщении ведомства.

Батальон будет развёрнут в латвийском городе Адажи. Вместе с техникой в Латвию были доставлены также строительные материалы для подготовки жилых помещений и мест для обслуживания боевой техники.

Напомним, в начале месяца в Латвию прибыли 50 военных инженеров из Канады для строительства базы НАТО.

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