В расположенном в Шемахе учебном центре Минналогов прошла финальная часть одиннадцатой Олимпиады среди студентов и магистрантов на тему «Налоги».

Как сообщили haqqin.az в министерстве, в Олимпиаде, посвященной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие 300 студентов и магистрантов из 17 высших учебных заведений страны.

Участники проверили свои знания в сфере налогов по подготовленным специалистами учебного центра тестам из 75 вопросов.

Ставшая традиционной ежегодная Олимпиада преследует цель повысить среди учащихся вузов знания в сфере налогов, определить студентов с высокими знаниями в этой области, создать платформу для подготовки специалистов в данной сфере.

В этом году в Олимпиаде приняли участие студенты из различных городов и регионов страны, включая Нахчыван, Сумгаит, Мингячевир, Лянкяран.