Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер встретился с главой оппозиционного парламента (национального собрания) Венесуэлы Хулио Борхесом, сообщает ABC News со ссылкой на заявление Белого дома.

I met today with U.S. National Security Advisor, H.R. McMaster, to discuss grave institutional crisis in Venezuela pic.twitter.com/RvfsppDqU5 — Julio Borges (@JulioBorges) 5 мая 2017 г.

По данным администрации американского лидера, встреча прошла днем 5 мая. Макмастер и Борхес обсудили нынешний кризис в Венесуэле.

«Они обсудили продолжающийся кризис в Венесуэле и необходимость того, чтобы правительство придерживалось конституции Венесуэлы, освобождало политических заключенных, уважало национальное собрание и проводило свободные и демократические выборы», — говорится в сообщении.

Макмастер и Борхес согласились с тем, что существует настоятельная необходимость скорейшего и мирного завершения кризиса.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле протестующие на площади Вилья-дель-Росарио повалили памятник бывшему президенту страны Уго Чавесу.

С 4 апреля в Венесуэле идут массовые уличные акции. По последним данным, погибли 35 человек. Протесты начались после решения Верховного суда ограничить власть парламента страны.