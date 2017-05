Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер встретился с главой оппозиционного парламента (национального собрания) Венесуэлы Хулио Борхесом, сообщает ABC News со ссылкой на заявление Белого дома.

I met today with U.S. National Security Advisor, H.R. McMaster, to discuss grave institutional crisis in Venezuela pic.twitter.com/RvfsppDqU5