На проходящем в Баку IV Международном форуме по межкультурному диалогу выступила посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Лейла Алиева. Об этом сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Во время выступления на панели «Межкультурный диалог во имя продовольственной безопасности и устойчивого общества: основные элементы стабильного развития и обеспечения мира», Лейла Алиева заявила, что обеспечение продовольственной безопасности, сохранение окружающей среды и обеспечение мира – невозможно без межкультурного диалога.

«До сих пор в мире 870 миллионов человек голодают или недоедают, - отметила Лейла Алиева. – Борьба с нищетой и голодом требует совместных усилий». Особое внимание, как считает посол доброй воли ФАО, следует уделять продовольственной безопасности.

«Этот форум – удобная площадка для налаживания контактов и совместной работы в будущем», - отметила Л.Алиева. Она также сообщила, что в октябре в Баку пройдет конференция ФАО по вопросам продовольственной безопасности и устойчивого развития.