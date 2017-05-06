Достаточно провести «Неделю азербайджанской культуры» в Дохе, после чего катарские туристы потянутся в Азербайджан. Об этом haqqin.az сообщил советник главы аппарата МИД Катара Абдулла Али Аль-Саада.

Он выразил сожаление в связи с тем, что Азербайджан не проявляет активности в вопросе привлечения катарских туристов. При этом посещающего всего второй раз Азербайджан Абдуллу Али Аль-Саада радует резкий рост турпотока из арабских стран в нашу страну.

«Было бы очень полезным для развития сотрудничества в туристической сфере, если Азербайджан проведет рекламную кампанию своих туристических возможностей в Катаре. Для наших туристов Азербайджан - интересное направление. Катарцы любят посещать новые для них страны и регионы», - отметил Аль-Саада.

По его словам, в Азербайджане есть вся инфраструктура, которая понравится туристам из Карата, Бахрейна и других стран.

«В Баку много современных отелей, уютных ресторанов, зон отдыха с замечательной природой. Здесь обеспечивается высокий уровень безопасности. Кроме того, между нашими странами есть прямое воздушное сообщение, что очень важно для развития сотрудничества в туристической сфере. Просто надо рекламировать достопримечательности Баку и других азербайджанскими городов, так как это было сделано в ОАЭ и других государствах»,- отметил собеседник.

Аль-Саада выразил уверенность в том, что Катар может стать для Азербайджана не менее стабильным «поставщиком» туристов, чем ОАЭ.