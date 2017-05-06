Подписаться на уведомления
 

Американские спецслужбы взялись за русских хакеров

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Об этом недвусмысленно заявил, согласно сообщению CNN сам директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми на сенатских слушаниях, в ходе которых рассматривался вопрос о влиянии России на выборы 2016 года.

По его словам, Россия, «ободренная исходом прошлогодних выборов, и по сей день активно пытается влиять на американскую политику». А тут еще командование НАТО выражает опасение в связи с нарастающей угрозой вторжения России в страны Балтии. Об этом агентству Reuters несколько дней назад сообщил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, Эстония и другие страны НАТО располагают разведданными, согласно которым российские войска могут остаться в Белоруссии после завершения учений «Запад-2017».

Может, враки все это. Как бы там ни было, Эстония на своих штирлицов вообще-то не богата.

Однако в ФБР, судя по всему со всей серьезностью отнеслись к разведанным стран Прибалтики. И уже нашли способ нейтрализации русских шпионов. Вот как это выглядит в изложении директора ФБР Джеймса Коми. Надо начать преследование русских киберпреступников по всему миру, - уверил сенаторов он. «Если удастся достать их в третьих странах, то их будут хватать и… » - прямиком в тюрьму.

Директор ФБР США Джеймс Коми заверил слушателей, что русские любят путешествовать, что поможет «хватать их, закрывать, надевать им наручники». «Хакеры должны понимать, что преступная деятельность – не халява», - так прямо и сказал глава почтенной службы. И не надо думать, что госпоин Джеймс Коми шутит.

В США уже выдвинуты обвинения против целого ряда русских киберпреступников. Так, Роман Селезнев уже осужден в США на 27 лет тюрьмы. Петр Левашов должен быть экстрадирован из Испании. В 2016 году Норвегия передала США гражданина России Марка Вартаняна. В Таиланде был арестован по запросу США Дмитрий Украинский. В 2014 году Испания экстрадировала в США Вадима Полякова…

Вот так. ФБР слова на ветер не бросает.

300 просмотров


Старости
Араз Азимов о референдуме по Карабаху
Араз Азимов о референдуме по Карабаху обновлено
Наша погода
Сегодня 22° / 15°
8 Май 28° / 15°
9 Май 27° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8702 AZN
1 RUB   =   0.029 AZN

Новостная лента

Экстремист планировал нападение на воинскую часть во Франции
Американские спецслужбы взялись за русских хакеров
Советник МИД Катара: «Азербайджан не активно привлекает туристов» эксклюзив
Дочь Ильхама Алиева о голодающих в мире эксклюзив
Советник Трампа встретился с главой оппозиционного парламента Венесуэлы фото
Еще одна Олимпиада завершилась в Баку заявляет Минналогов
В Латвию прибыла канадская военная техника
Скончалась тетя Ильхама Алиева
Вандал в США уничтожил картину стоимостью $3 миллиона фото; видео
Во втором по величине городе Германии эвакуируют десятки тысяч жителей
В России священники и предприниматели поспорили о воскресном шопинге
На Сейшелах уборщик отеля изнасиловал россиянку
ДТП на трассе Алят – Астара: есть пострадавшие
Charlie Hebdo изобразил Ле Пен и Макрона в виде собак
В Турции погибла россиянка
Генерал Макарян: «Если я введу войска в Карабах, Путин меня не остановит»
Франция запретила показывать истощенных девушек-моделей
Новым лидером ХАМАС избран Исмаил Хания
Начальники Генштабов России и США провели телефонный разговор
Сильнейшая пыльная буря в Южной Корее фото
В Баку обезвредили боевые гранаты
Виноградники Бордо, Шампани и Коньяк пострадали от сильнейших заморозков фото
Северная Корея потребовала извинений от США
Юнкер разозлил Меркель
Лейла Алиева о продовольственной безопасности
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться