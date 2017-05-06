Американские спецслужбы взялись за русских хакеров

Об этом недвусмысленно заявил, согласно сообщению CNN сам директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми на сенатских слушаниях, в ходе которых рассматривался вопрос о влиянии России на выборы 2016 года.

По его словам, Россия, «ободренная исходом прошлогодних выборов, и по сей день активно пытается влиять на американскую политику». А тут еще командование НАТО выражает опасение в связи с нарастающей угрозой вторжения России в страны Балтии. Об этом агентству Reuters несколько дней назад сообщил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, Эстония и другие страны НАТО располагают разведданными, согласно которым российские войска могут остаться в Белоруссии после завершения учений «Запад-2017».

Может, враки все это. Как бы там ни было, Эстония на своих штирлицов вообще-то не богата.

Однако в ФБР, судя по всему со всей серьезностью отнеслись к разведанным стран Прибалтики. И уже нашли способ нейтрализации русских шпионов. Вот как это выглядит в изложении директора ФБР Джеймса Коми. Надо начать преследование русских киберпреступников по всему миру, - уверил сенаторов он. «Если удастся достать их в третьих странах, то их будут хватать и… » - прямиком в тюрьму.

Директор ФБР США Джеймс Коми заверил слушателей, что русские любят путешествовать, что поможет «хватать их, закрывать, надевать им наручники». «Хакеры должны понимать, что преступная деятельность – не халява», - так прямо и сказал глава почтенной службы. И не надо думать, что госпоин Джеймс Коми шутит.

В США уже выдвинуты обвинения против целого ряда русских киберпреступников. Так, Роман Селезнев уже осужден в США на 27 лет тюрьмы. Петр Левашов должен быть экстрадирован из Испании. В 2016 году Норвегия передала США гражданина России Марка Вартаняна. В Таиланде был арестован по запросу США Дмитрий Украинский. В 2014 году Испания экстрадировала в США Вадима Полякова…

Вот так. ФБР слова на ветер не бросает.