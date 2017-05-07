Экстремист планировал нападение на воинскую часть во Франции

Подозреваемый в связях с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ)* экстремист, которого задержали в ночь на пятницу у секретной военной части на западе Франции, признался на допросе, что планировал нападение, сообщает в субботу радиостанция Europe1.

При этом, как выяснилось, на территории этой части дислоцируется самолет A330, который используется президентом Франции.

"Бывший военный… признался на допросе, что планировал совершить нападение от имени ИГИЛ", — сообщила Europe1 со ссылкой на осведомленный источник. По предварительным данным, подозреваемый действовал в одиночку. Он также заявил следователям, что планировал отправиться в Сирию.

В ночь на пятницу полиция задержала у территории военной части в Нормандии экстремиста, числящегося в базах спецслужб. Он оказался бывшим военнослужащим. При осмотре были найдены помповое ружье, два револьвера и боеприпасы, а в машине была найдена флэш-карта с данными, указывающими на его связь с террористической организацией ИГ. На авиабазе базируется специальное подразделение Главного управления внешней разведки Франции.