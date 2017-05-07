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Папе Римскому стало стыдно за "мать всех бомб"

 

Папа Римский Франциск раскритиковал название сверхмощной американской фугасной авиабомбы GBU-43, которую также называют "матерью всех бомб", сообщает издание Il Messaggero.

По словам понтифика, ему стало стыдно, когда он услышал, что применительно к оружию используют слово "мать".

"Мать дарит жизнь, а оружие несет смерть, и мы еще называем это устройство матерью. Что же происходит?" — цитирует издание Папу Римского.

Ранее американские военные впервые применили бомбу GBU-43 в Афганистане. Целью военных были тоннели террористов. В результате авиаудара, по данным Пентагона, погибли 36 боевиков.

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