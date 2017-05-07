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Президентские выборы во Франции: Макрон или Ле Пен

 

Второй тур президентских выборов пройдет сегодня во Франции: уже вечером, после 20.00 по местному времени, станет ясно, кто будет руководить республикой в ближайшие пять лет.

Первый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Эммануэль Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.

Избирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны, Франсуа Олланд, который понимал, что с учетом провальных итогов пятилетки он не имеет шансов на переизбрание.

Президентские выборы в Пятой республике проходят в 11-й раз. Глава государства избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, в выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет — около 47 миллионов избирателей. До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.

Избирательные участки в метрополии откроются в 08.00 и на большей части территории закроются в 19.00, но в крупных городах голосование продлится до 20.00.

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Президентские выборы во Франции: Макрон или Ле Пен
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