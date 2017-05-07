Пхеньян обвинил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Национальную разведывательную службу (НРС) Южной Кореи в заговоре против народной республики. С соответствующим заявлением выступило накануне Министерство государственной безопасности КНДР. С первых же минут распространения этого заявления ведущие мировые эксперты выразили весьма скептическое отношение относительно правдоподобности этих обвинений.

Однако, вместе с этим, нас не может интересовать постановка вопроса, связанная с планами США в отношении КНДР. Как этой весьма несамодостаточной стране удастся выстоять в схватке с США? На каких союзников положится?

На э вопросы haqqin.az отвечает известный российский политолог, сотрудник Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.

- ЦРУ отказалось комментировать заявление МГБ КНДР о срыве тайной американо-южнокорейской операции, направленной против руководства в Пхеньяне. Как Вы считаете, могла ли иметь место такая спецоперация ?

- Думаю, такая операция могла иметь место, как минимум, в имитационном режиме. То есть, когда спецслужбы сопредельного государства имитируют некую активность, - например, с использованием неких гражданских активистов, которые не вполне понимают, как и зачем их используют, - для того, чтобы оказать политическое и психологическое давление на оппонента, заставить руководство страны изменить свои планы и поведение. Но если говорить совсем строго, единственным государством, которое даже в теории может провести силовую акцию по устранению военно-политического руководства КНДР без использования военно-штурмовых методов (например, применения высокоточных вооружений) являются не США, а Китай.

- Есть версия, что заявление о срыве такой операции - хороший повод для руководства КНДР устроить очередную чистку в собственных рядах. Вы допускаете такую вероятность?

- Да, безусловно, руководство КНДР уже не раз доказывало, что блестяще использовало разного рода угрозы для политического прикрытия различных внутренних процессов. Однако "раскрытие заговора" - крайне специфическая ситуация, если хотите "улица с двусторонним движением", движение по которой может повредить и репутации режима, ударив по эффекту "консолидации вокруг лидера". Особенно, учитывая, что все основные задачи по кадровым перестановкам, если такие действительно стояли перед руководством КНДР, оно вполне могло решать и без столь жесткого средства - за счет идеологического и политического эффекта "осажденной крепости". В данном случае, не вижу смысла для конструирования какого-то искусственного заговора.

- Возможно ли, что США, одни или с помощью союзников, попытаются провести полномасштабную военную операцию против КНДР?

- США, безусловно, обладают способностью провести против КНДР успешную силовую операцию. Вопрос в другом - даже не то, каковы будут последствия такой операции (а они становятся все более и более непредсказуемые), и даже не то, что будет с союзниками США в регионе (прежде всего, с Южной Кореей, но также и с Японией). Главный вопрос - "зачем".

Цели Трампа в конфронтации с КНДР являются политическими и их достижение не будет оправдывать возможные риски. Военная операция против КНДР имела бы весьма сложные параметры: не менее 15 дней воздушной кампании при условии достижения основных целей по дезорганизации управления военной системой в первой и второй волне ударов крылатыми ракетами, коих придется использовать не менее 800, а в оптимуме - 1200-1300.

Не обойтись и без задействования наземного компонента, хотя, возможно использование южнокорейских и/или китайских войск. Это весьма масштабная операция, которая неизбежно будет сопровождаться последствиями. Для того, чтобы Дональд Трамп на нее пошел нужны очень веские основания. Например, вхождение процесса импичмента в завершающую фазу. А проведение ограниченной операции по типу удара крылатыми ракетами по Сирии создаст почти все те же риски, связанные с ответным ударом, не дав никаких политических бонусов.

- Какова реальная боеспособность армии КНДР и сможет ли она, рассуждая чисто теоретически, отразить этот удар ?

- Отразить массированный удар со стороны США, если будет задействован достаточный "наряд", как говорят военные, сил и средств (то есть е. 2 авианосные группы, 1200 крылатых ракет в 4-5 волнах), армия КНДР не сможет. Пхеньян и не планирует это делать. Стратегия Пхеньяна, где вероятно, сделали выводы из опыта локальных конфликтов 1990-х и "нулевых", заключается в том, чтобы иметь возможность (и конечно, политическую волю) для того, чтобы нанести масштабный ответный урон нападающей стороне.

- Есть ли у КНДР союзники и какова будет позиция России в случае реализации этого, крайне нежелательного, сценария?

- На сегодняшний день КНДР действует в условиях почти полной международной изоляции. Доверительные, хотя и не союзнические отношения с КНР, фактически, разрушены, причем, в основном по вине Пекина, который повел себя по отношению с Ким Чен Ыну, прямо скажем, надменно. Это, конечно, создает для Пхеньяна серьезные сложности (например, оказалась подорвана вся система внешней торговли КНДР), но не является критичным.

Особенно, если охлаждение с Пекином будет преодолено, а нынешнее китайское руководство подвергается сейчас нарастающей критики внутри страны за соглашательство с США.

Россия оказалась волей судеб государством, которое проводит самую умеренную политику в отношении КНДР. Если жесткого, военно-силового кризиса удастся в этот раз избежать, это может дать Москве очень неплохие дивиденды в дальнейших политических маневрах

- Чем Вы объясните то, что даже такой жесткий критик США, как президент Филиппин Родриго Дутерте, выступает против руководства КНДР, предупреждая Трампа о том, что оно «хочет уничтожить мир»?

- КНДР и лично Ким Чен Ын являются демонизированными в глобальной политике фигурами, поэтому нагнетание напряженности вокруг них вполне нормально, хотя уровень демонизации северокорейского лидера пока еще не достиг высот демонизации президента России В.В.Путина. Что касается президента Дутерте, то я бы его слова не рассматривал, как проявление какой-то глубинной геополитической мудрости. Это было бы несколько экзотичным подходом, особенно, учитывая то, сколь мощную и значимую силу в международных отношениях он представляет.

Хотя не отметить, что филиппинский президент сейчас находится в состоянии сложных "танцев" между Пекином и Вашингтоном, стремясь не ошибиться в выборе "спонсора" на ближайшее будущее, а Ким Чен Ын пока для обоих кандидатов в будущие союзники Филиппин является фигурой неприемлемой, причем для Пекина в большей степени, нежели для Вашингтона.

- На фоне всей этой напряженности, имела место информация о том, что президент США Дональд Трамп не исключает вероятность встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Трамп даже назвал его «ловким парнем». Как Вы это объясняете?

- Очень показательно, что Трамп стремится держать открытыми все опции в отношении КНДР. Тогда как Пекин с упорством, достойным лучшего применения закрывает для себя многие возможности для дальнейшего сотрудничества. Это доказывает не только то, что Трамп, в действительности, не сумасшедший, а только делает вид, но и то, что политика Трампа в регионе имеет целью не столько разгром КНДР (хотя и это, вероятно, допускается в различных сценариях), сколько политическую изоляцию Китая, демонстрацию всем региональным силам несостоятельности Пекина с точки зрения отношений с союзниками. И у Трампа это неплохо получается.

- Ну и последнее. Об уровне жизни в КНДР ходят разные разговоры. Правда ли то, что народ там выживает, практически на грани голода, что страна технически бесконечно отстала и живет в иной реальности, не имея представления о том, что творится в мире?

- КНДР явно не относится к числу государств с развитым обществом потребления. И, безусловно, часть тех достижений, с точки зрения развития потребительского рынка, торговли и сферы услуг, которые мы наблюдаем в последнее время и которые бесспорны, носят "витринный" характер. То есть, созданы и поддерживаются для того, чтобы продемонстрировать устойчивость северокорейского режима, улучшение социально-экономической обстановки.

В то же время, нельзя не признать, что и муссирование темы "голода", "вымирания", "грядущего народного восстания" в Северной Корее, является элементами информационной войны, которую ведет против КНДР и Южная Корея, как государства, и отдельные радикальные группировки на юге страны - например, радикальные христианские группировки. Они, к слову, как правило, являются источниками тех многочисленных фейков про "съеденных собаками" или "расстрелянных их зениток" северокорейских чиновников и партийных деятелей, которые потом тиражируются американскими и не только американскими СМИ.

Проблемы тут две: во-первых, мир, и правда, перестал понимать, что действительно происходит в КНДР и насколько устойчив режим и тут возникает риск неправильного принятия решений. А, во-вторых, эти вбросы и эти инициативы используются во многом для "компенсации" тех глубочайших политических и социальных проблем, которые постигли в последние несколько лет и Южную Корею. Процветание, да и сама государственность которой также носят во многом "витринный" характер.