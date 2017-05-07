Нам позвонил посол Азербайджана в Швеции: «Поверьте, мы впереди Европы всей!»

Чтобы мир узнал об успешно реализуемой в течение десятилетий азербайджанской модели бесконфликтного существования людей разных национальностей и вероисповедания, Управление мусульман Кавказа, посольства Азербайджана в Швеции и Финляндии совместно с Aleksanteri Institute провели в Хельсинки международную конференцию «Мультикультурализм и межрелигиозная толерантность: опыт Азербайджана и его значение для Европы».

В работе конференции приняли участие государственные деятели и главы религиозных конфессий Азербайджана. Делегацию республики возглавлял государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии академик Кямал Абдуллаев.

О проблемах, поднимавшихся на конференции, встречах и беседах в кулуарах мероприятия спецкор haqqin.az беседовал с Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Королевстве Швеция Адышем Мамедовым.

- Об азербайджанской модели толерантности, благодаря целенаправленной деятельности азербайджанских государственных и общественных организаций, сегодня знают во многих странах Европы. Почему местом нынешней конференция выбрана именно Финляндия, то есть вновь Европа?

- Для Азербайджана, имеющего богатую и разнообразную культуру и обладающего немалыми мультикультуральными ценностями, такие мероприятия в иностранных государствах во многом способствуют положительному имиджу страны. Наше посольство совместно со шведским Институтом безопасности и политического развития подобную конференцию провело в 2015 году в Стокгольме, а теперь при организационном участии Aleksanteri Institute мы продолжили реализацию этого проекта в Хельсинки.

Причину же, почему в первую очередь мы обратили внимание на Европу, полагаю, нужно искать в самой Европе. Прежде всего речь идет о том, что в европейских странах на протяжении веков процесс формирования мулиткультурального и толерантного общества сопровождался значительными трудностями. Обе мировые войны ХХ века и культивирование политики колонизации инициировались именно европейскими государствами. Не кто иной как Германия, считающаяся сегодня одной из самых демократических стран мира, осуществила геноцид еврейского народа. Только после войны, в частности после создания Европейского Союза, здесь вошло в практику такое понятие как «права человека».

За последние 60 лет в Европе, бесспорно, стали следовать демократическим ценностям и формировать мультикультуральное общество. Но в последние годы обстановка в мире опять накалилась - долгожданное окончание «холодной войны» не принесло ожидаемых результатов, с новой силой обострив противостояние России с западными странами, благодаря «Арабской весне» заполыхал весь Ближний Восток, породив миллионы беженцев, хлынувших как раз в европейские страны. Все это поставила Европу лицом к лицу с новыми и очень острыми проблемами различиями религий и менталитета разных народов.

- Как сегодня решаются в Европе проблемы беженцев?

- Надо отдать должное, многие европейские государства целенаправленно и достаточно успешно решают социальные проблемы беженцев. Но это не означает решение всех их проблем. Опаленным пламенем войны людям, потерявшим близких, отчий дом, привычное местожительство. А значит, получившим тяжелую психологическую травму для восстановления и привыкания к новым условиям нужны годы. Беженцы, как правило, являются носителями мусульманской культуры, в корне отличающейся от европейской, что, несомненно, создаёт дисбаланс в обществе и затрудняет адаптацию мигрантов.

В то же время далеко не однородный поток беженцев создает угрозу для безопасности стран, их разместивших. За недавними терактами во Франции, Германии, Британии, наконец, в самой Швеции стоят мигранты - выходцы из мусульманских стран. Несомненно, всё это увеличивает общее недоверие к мусульманам и формирует открытое презрение европейцев к ним. А это, в свою очередь, ведет к возрождению европейского национализма и способствует популяризации национально-политических движений. Другими словами, в европейском обществе заметно нарушен ритм толерантности, что требует серьезного анализа и решения.

В то же время в Азербайджане, где большая часть населения мусульмане, свободно и мирно проживают представители других национальностей и вероисповеданий. Потому именно наша страна может стать образцом толерантности не только для исламского мира с его ныне обострившимися религиозными и этническими противоречиями, но и для всего европейского общества, столкнувшемуся с проблемой мигрантов с Востока. Мы готовы поделиться с другими народами и обществами традициями толерантности, мультикультуральными ценностями, формировавшимися на протяжении веков.

Это и является основной целью конференции в Финляндии.

Вторая причина проведения мероприятия в Европе связана непосредственно с Азербайджаном. К сожалению, в мире всё еще недостаточно хорошо знают нашу страну. Организация таких конференций даёт возможность представить свою модель толерантности, политического и экономического развития страны и параллельно озвучить проблемы самого Азербайджана.

За очень короткий исторический период - всего 25 лет со дня обретения независимости наша страна сумела добиться таких успехов, для которых некоторым европейским странам понадобилось лет сто. Полным ходом идёт ныне процесс построения демократического общества и правового государства. Азербайджан проходит этот путь терпеливо и пошагово, уважительно относясь к общемировым ценностям, но и сохраняя при этом свои материальные и духовные ценности и этом защищая собственные государственные интересы.

Заключая и воплощая транснациональные мегапроекты, Азербайджан не только способствует энергетической безопасности Европы, но и превращается в мост, объединяющий Восток с Западом.

- Ваши впечатления от Хельсинкской конференции.

- На мероприятии было представлено все финское сообщество – члены парламента, сотрудники центров политических исследований, ученые-кавказоведы, главы конфессий. Естественно, конференция привлекла особое внимание СМИ и в стране, и за рубежом.

Члены азербайджанской делегации рассказали о традициях толерантности в стране, об отношениях государства и религии, религиозной политике азербайджанской власти. Были затронуты и политические моменты, которые могли бы заинтересовать финскую аудиторию: прежде всего сквозь призму толерантности с доказательным анализом мы постарались преподнести суть Нагорно-Карабахского конфликта и агрессивной политики Армении. Разумеется, не остались в стороне и цифры наших материальных потерь, число убитых и изгнанных со своей исконной земли азербайджанцев, Ходжалинскйи геноцид, уничтожение мечетей, кладбищ, памятников культурного наследия нашего народа.

Как мне показалось, все это произвело неизгладимое впечатление на участников форума. До сих пор в центре Баку как памятник религиозного и культурного наследия стоит армянская церковь. По сей день, не испытывая никаких проблем с безопасностью, в стране проживают тысячи армян. Надо отметить, что последняя информация вывала буквально ажиотаж у участников конференции.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность Шейх-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде за помощь в организации конференции, а также членам азербайджанской делегации и лично государственному советнику Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямалу Абдуллаеву за содержательные выступления.

- Насколько плодотворны были встречи представителей Азербайджана с другими участниками форума?

- Думаю, все встречи и переговоры сыграют определенную роль в развитии отношений Азербайджана со странами Европы. Поскольку конференция проходила в Финляндии, понятно, что более всего мы общались с официальными и общественными деятелями этой страны. На встречах с главой комитета, курирующего вопросы культуры и религии в финском парламенте Юхо Эероойа, членами межпарламентской группы Азербайджан – Финляндия, советником премьер-министра Финляндии по международным делам Анной-Кайса Хейкинен, замминистра образования и культуры Забриной Холмстром, замминистра иностранных дел Сэмули Виртаненом и другие состоялись крайне содержательные и интересные дискуссии об Азербайджане и обмен мнениями о перспективах азербайджано-финского сотрудничества.