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Российские туроператоры составили рейтинг на основе запросов на бронирование гостиничных номеров, согласно которому дороже всех в СНГ для российских туристов обойдется проживание в столице Азербайджана – Баку. Тем не менее, Баку привлекает большое количество гостей из России, сообщает специализированный российский бизнес-портал innov.ru, передает haqqin.az.

Несмотря на относительную дороговизну проживания, Баку занимает третье место по популярности среди туристических направлений в СНГ для российских туристов.

В данном рейтинге первое место занял Минск. В среднем, россияне приезжают в столицу Белоруссии с туристическими целями на 3 дня.

Второй по популярности стала Грузия и ее столица Тбилиси. В последнее время это направление завоевывает все большую популярность. В Тбилиси россияне приезжают, как правило, на 4 дня. Кроме того, стоимость проживания в отелях обходится дешевле, чем в Минске.

Также, в рейтинге оказались два крупнейших города Казахстана – Алма-Ата и Астана.

Дешевле всего проживание обойдется в Бишкеке. Город замыкает топ-10 по популярности среди россиян.