Подписаться на уведомления
 

Азербайджанские позиции вновь под обстрелом

 

Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 121 раз, сообщает в воскресенье Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Беркабер, Шаваршаван Ноемберянского района, Чинари, Мосесгех Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Мезем, Гушчу Айрым Газахского района, Агдам, Агбулаг, Коханеби и Алибейли Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Джавахирли, Мерзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Джебраильского районов.

883 просмотров


Старости
Араз Азимов о референдуме по Карабаху
Араз Азимов о референдуме по Карабаху обновлено
Наша погода
Сегодня 22° / 15°
8 Май 28° / 16°
9 Май 28° / 14°
10 Май 31° / 17°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8702 AZN
1 RUB   =   0.029 AZN

Новостная лента

Назарбаев устроил крупнейший военный парад в истории Казахстана
Французские СМИ не исключают победу Ле Пен
Тяжелое автобусное ДТП в Мингячевире Есть пострадавшие
В Средиземном море за сутки спасли 3 тысячи мигрантов
Главы Генштабов Турции и США обсуждают Сирию
Во Франции объявили об угрозе терактов
Полицейские в Калифорнии застрелили мальчика
Азербайджанские позиции вновь под обстрелом
В Баку дорого, но хорошо они о нас
Нам позвонил посол Азербайджана в Швеции: «Поверьте, мы впереди Европы всей!»
Нанесут ли США удар по Северной Корее? на вопросы haqqin.az отвечает Дм. Евстафьев
Французы выбирают судьбу: Макрон или Ле Пен Обновляется
Папе Римскому стало стыдно за "мать всех бомб"
Экстремист планировал нападение на воинскую часть во Франции
Американские спецслужбы взялись за русских хакеров
Советник МИД Катара: «Азербайджан не активно привлекает туристов» эксклюзив
Дочь Ильхама Алиева о голодающих в мире эксклюзив
Советник Трампа встретился с главой оппозиционного парламента Венесуэлы фото
Еще одна Олимпиада завершилась в Баку заявляет Минналогов
В Латвию прибыла канадская военная техника
Скончалась тетя Ильхама Алиева
Вандал в США уничтожил картину стоимостью $3 миллиона фото; видео
Во втором по величине городе Германии эвакуируют десятки тысяч жителей
В России священники и предприниматели поспорили о воскресном шопинге
На Сейшелах уборщик отеля изнасиловал россиянку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться