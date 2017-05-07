Полицейские в Калифорнии застрелили мальчика

Полицейские в Сан-Диего (штат Калифорния) застрелили 15-летнего подростка, который направил на них пневматический пистолет, передает ТАСС.

Инцидент произошел на автомобильной стоянке у школы в южной части города. Двое полицейских прибыли туда по вызову.

Прибыв на место, полицейские увидели 15-летнего мальчика, который достал из-за пояса пистолет и направил его на стражей порядка. Далее школьник пошел в направлении полицейских, не реагируя на их требования бросить оружие на землю. Оба сотрудника правоохранительных органов открыли огонь. Мальчик получил несколько ранений; прибывшим медикам не удалось спасти его жизнь.

Позже следователи установили, что пистолет, который подросток направил на стражей порядка, был пневматическим. Имя мальчика не разглашается. По сведениям властей, именно он и вызвал перед инцидентом полицейских. Какими мотивами руководствовался школьник, пока не уточняется.