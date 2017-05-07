В Мингячевире произошло тяжелое ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает Report.
Согласно информации, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком «Камаз».
На данный момент сообщается о пяти пострадавших.
В Мингячевире произошло тяжелое ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает Report.
Согласно информации, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком «Камаз».
На данный момент сообщается о пяти пострадавших.
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