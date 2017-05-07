Подписаться на уведомления
 

Французские СМИ не исключают победу Ле Пен

 

Французская газета Parisien предложила четыре варианта итогов второго тура президентских выборов, в том числе — победу Ле Пен.

По мнению издания, лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, скорее всего, одержит победу над главой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Однако победа может быть разной, например, Макрон наберет 65% голосов против 35%.

Данные последних опросов общественного мнения также свидетельствовали, что Ле Пен поддержат около трети французов. По результатам опроса IFOP, Макрон победит с 63% против 37%. В свою очередь данные опроса компании IPSOS Sopra Steria свидетельствовали, что Ле Пен уступит с 38,5% против 61,5%.

Издание не исключает также победу Ле Пен, хотя "никто и представить себе это не мог" — 50,1% за главу Нацфронта и 49,9% за лидера движения "Вперед". Газета отмечает, что это станет "землетрясением во всех смыслах, не только с политической точки зрения". Однако "Елисейский дворец – это только первый этап", чтобы создать свою команду, Ле Пен нужно будет еще получить большинство на парламентских выборах, которые пройдут в июне.

167 просмотров


Старости
Араз Азимов о референдуме по Карабаху
Араз Азимов о референдуме по Карабаху обновлено
Наша погода
Сегодня 22° / 15°
8 Май 28° / 16°
9 Май 28° / 14°
10 Май 31° / 17°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8702 AZN
1 RUB   =   0.029 AZN

Новостная лента

Назарбаев устроил крупнейший военный парад в истории Казахстана
Французские СМИ не исключают победу Ле Пен
Тяжелое автобусное ДТП в Мингячевире Есть пострадавшие
В Средиземном море за сутки спасли 3 тысячи мигрантов
Главы Генштабов Турции и США обсуждают Сирию
Во Франции объявили об угрозе терактов
Полицейские в Калифорнии застрелили мальчика
Азербайджанские позиции вновь под обстрелом
В Баку дорого, но хорошо они о нас
Нам позвонил посол Азербайджана в Швеции: «Поверьте, мы впереди Европы всей!»
Нанесут ли США удар по Северной Корее? на вопросы haqqin.az отвечает Дм. Евстафьев
Французы выбирают судьбу: Макрон или Ле Пен Обновляется
Папе Римскому стало стыдно за "мать всех бомб"
Экстремист планировал нападение на воинскую часть во Франции
Американские спецслужбы взялись за русских хакеров
Советник МИД Катара: «Азербайджан не активно привлекает туристов» эксклюзив
Дочь Ильхама Алиева о голодающих в мире эксклюзив
Советник Трампа встретился с главой оппозиционного парламента Венесуэлы фото
Еще одна Олимпиада завершилась в Баку заявляет Минналогов
В Латвию прибыла канадская военная техника
Скончалась тетя Ильхама Алиева
Вандал в США уничтожил картину стоимостью $3 миллиона фото; видео
Во втором по величине городе Германии эвакуируют десятки тысяч жителей
В России священники и предприниматели поспорили о воскресном шопинге
На Сейшелах уборщик отеля изнасиловал россиянку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться