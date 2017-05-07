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ГАИ массово штрафует водителей в Баку видео

 

За двое суток дорожная полиция оштрафовала в Баку более 500 водителей, проехавших по специальной полосе, выделенной для участников Исламиады, сообщает телеканал «Хазар».

По новым правилам, по выделенной полосе могут проехать лишь транспортные средства, получившие специальное разрешение.

По словам главы пресс-службы ГАИ Вагифа Асадова, дорожные камеры наблюдения 24 часа в сутки следят за дорогами, на которых присутствует спецполосы.

«Уже оштрафовано свыше 520 водителей», - добавил Вагиф Асадов.

Отметим, что штраф за проезд по спецполосе составляет 40 манатов.

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