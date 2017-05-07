В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу о заказном убийстве бывшего чиновника Исполнительной власти Бардинского района Гусейна Гасымова. Обвиняемыми по делу проходят Гюнель Сулейманова, ее отец Расим Сулейманов, исполнитель Рамиль Гусейнли, а также Рамин Гасанов и Аликубар Кубаров, сообщает haqqin.az.

Заседание началось с выступлений адвокатов обвиняемых.

Адвокат обвиняемого Рамиля Гусейнли Сунбуля Алиева заявила, что ее подзащитный не имел намерения убивать Гусейна Гасымова.

«Рамиль Гусейнли, выполняя просьбу Гюнель Сулеймановой, собрался лишь напугать Гусейна Гасымова. Мой подзащитный был призером соревнований по стрельбе, и если бы он хотел убить Гусейна, то убил бы его. По делу была проведена экспертиза. Мой подзащитный искренне раскаивается. Я убедительно прошу суд не назначать ему слишком строгое наказание», - сказала защитник.

Государственный обвинитель в своей короткой речи отметил, что Рамиль Гусейнли обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса и является особо опасным рецидивистом – ранее он уже отсидел 12 лет за убийство.

Адвокат обвиняемого Расима Сулейманова Гюльшан Салманова также заявила, что ее подзащитный не совершал никакого мошенничества, а следствие отнеслось к нему предвзято.

«Моего подзащитного арестовали по заявлению потерпевшего. Сулейманов пожилой человек и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Я прошу суд оправдать его», - сказала адвокат.

Затем слово было предоставлено обвиняемому Рамилю Гусейнли, который заверил суд, что он раскаивается в содеянном, и попросил о снисхождении.

Отметим, что 9 апреля 2016 года ранее судимый 33-летний Рамиль Гусейнли, войдя в предварительный преступный сговор со своей знакомой Гюнель Сулеймановой, согласился убить Г.Гасымова за предложенные ему 40 тысяч манатов.

11 апреля они пришли к дому, где проживал Г.Гасымов, и когда тот садился в свой автомобиль, Р.Гусейнли стал стрелять по нему из автомата Калашникова.

Однако по независящим от злоумышленника причинам ему пришлось покинуть место преступление, так и не осуществив задуманного убийства Г.Гасымова.

Помимо покушения на убийство, Г.Сулеймановой и ее отцу Расиму Сулейманову вменяется в вину и мошенничество, так как они обманным путем уговорили Гусейна Гасымова дать им крупную сумму денег, пообещав вызволить из тюрьмы его сына Орхана Халилли.

В квартире, арендуемой Р.Гусейнли, были найдены автомат марки «АКМ» и магазин к нему с 22 патронами, что стало серьезным основанием для задержания его и связанных с ним Г.Сулеймановой и Р.Сулейманова.

Рамиль Гусейнли, а также Рамин Гасанов и Аликубар Кубаров обвиняются также в том, что нанесли тяжкие телесные повреждения владельцу бара AS Club.

И в суде, и на следствии Гюнель Сулейманова давала противоречивые показания. То она обвиняла потерпевшего в том, что он изнасиловал ее и снял процесс на камеру, то заявляла, что хотела просто отомстить чиновнику за конфликт.

Очередное заседание суда состоится 11 мая.