В армяно-азербайджанском конфликте религия может сыграть не разъединяющую, а примиряющую роль, сообщил haqqin.az глава Фонда этнического согласия США ребе Марк Шнайер.

По его словам, религия - мощная сила, поэтому религиозные лидеры могут создать основу для доверия и взаимопонимания. Шнайер уверен, что религиозные лидеры обязаны бороться с насилием и экстремизмом.

Коснувшись неоднозначного отношения президента США Дональда Трампа к мусульманам, Шнайер заявил, что это не окажет никакого негативного влияния на отношение США к Азербайджану, и в частности, на участие США в посреднической миссии по карабахскому урегулированию.

«Кстати, все больше американцев выступает против этой позиции президента США. Трампу придется считаться с недовольством своих граждан. Очень скоро исламский мир почувствует позитивные результаты, связанные с позицией американской общественности», - сказал он.