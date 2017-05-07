Приближается лето - жаркая пора, когда одной из особенностей некоторых мест в Баку становится специфический запах из-за разлагающихся отходов, выбрасываемых жителями спальных районов. Не добавляют аромата и истлевающие на улицах тушки бродячих животных – кошек и собак, а также крыс. Сейчас в этот список можно смело добавлять и ежей, которые, к тому же, могут распространять различные заболевания.

Вот такой снимок прислал в редакцию haqqin.az один из читателей.

Риск заразиться от ежа возникает, если взять животное в руки. На ежиках в больших количествах водятся клещи и блохи. Ежи также являются переносчиками разных гельминтов – паразитических червей, вызывающих в организме человека различные тяжелые заболевания - гельминтозы.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Государственной ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана Йолчу Ханвели, при обнаружении трупов животных на улицах и дворах города сотрудники коммунальных структур должны сообщить в ветеринарную службу, представители которой, в свою очередь, должны провести лабораторно-бактериологический анализ тушек.

«Проведение анализов возможно не более чем через 3-4 часа после того, как животное умерло. Если прошло больше времени, примерно 2-3 дня, анализы уже ничего не покажут. Так как процессы разложения не позволяют точно определить, какие бактерии или вирусы стали причиной гибели животного», - рассказал Ханвели.

После того, как сотрудники лаборатории взяли пробы, тушки павших животных утилизируют коммунальщики.

«Затем сотрудники ближайшего управления ветеринарной или санитарно-эпидемиологической службы должны продезинфицировать место, где был обнаружен труп. В любом случае утилизацию осуществляют местные коммунальные службы», - сообщил он.

P.S. По словам читателя, тушка погибшего ежика пролежала во дворе жилой девятиэтажки, где играют дети, несколько часов.