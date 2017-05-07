Авария произошла в парке развлечений в турецком городе Конья. Травмы получили десять человек.

Инцидент случился на аттракционе «Адреналиновая башня», на котором находились 17 посетителей. На расстоянии двух метров от земли тросы не выдержали и порвались. В результате карусель стремительно полетела вниз, и посетители упали на землю, сильно ударившись о металлическую платформу.

Как сообщает агентство Anadolu, пострадавшие отправлены в больницу. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

Причину поломки аттракциона выясняют специалисты.