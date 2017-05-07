В кинотеатре имени Низами впервые в Азербайджане состоится киносеанс для слепых. Как сообщила haqqin.az директор этого кинотеатра Лейла Мирзоева, ведется подготовка к первой демонстрации фильма, адаптированного для незрячий аудитории.

Планируется показать две голливудские картины с тифлокомментариями (закадровые описания всего, что происходит на экране в промежутках между репликами героев), сообщила она. Пока ведутся переговоры с производителями специализированных картин, поэтому окончательный выбор кинолент еще не сделан.

«Тифлокомментарии делают профессиональные сценаристы и актеры. Эти фильмы требуют определенной адаптации для азербайджанской незрячей аудитории», сообщила она.

Первый сеанс планируется провести летом этого года. Также ведутся переговоры о приобретении специализированных фильмов для глухих и людей с сильно ослабленным слухом. Эти фильмы сопровождают сурдопереводом человека, говорящего на языке жестов.

В прошлом году руководство кинотеатра организовало демонстрацию мультфильма с сурдопереводом для глухих детей. Теперь планируется организовать демонстрацию полнометражного фильма для взрослой аудитории. «В последующем сеансы фильмов для инвалидов по зрению и слуху будут регулярными, сообщила она».

Отметим, что производство тифлокомментариев - это сложный процесс, требующий использования только самых необходимых слов, несущих наибольшее количество информации.