Роскомнадзор заблокировал несколько серверов RuTracker. Помимо прочего, эти серверы могут получить доступ к любому пиратскому контенту – музыке, играм, фильмам.

Как считает глава российской ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, меры эти запоздали, нужно было принимать их раньше. В 2015 году в закон о борьбе с нелегальным контентом в него были внесены поправки, по которым сайт может быть «пожизненно» заблокирован, если он неоднократно нарушал авторские права, размещая пиратские материалы.

И с того времени Rutracker, Pleer и некоторые другие сайты не раз удаляли нелегальные файлы по требованию суда. Однако позже они вновь появлялись на страницах сервисов. И теперь правообладатели, то есть авторы музыкальных композиций, фильмов, цифровых игр, настаивают, чтобы серверы закрыли «навечно».

Азербайджан – не исключение, и здесь проблема промышляющих пиратским контентом сайтов давно стала бичом для шоу-бизнеса и кинематографа. Аналогичный российскому закон «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность и борьбе с пиратством» был принят еще в 2014 году, но на любителях бесплатно попользоваться плодами чужого творчества это практически никак не отразилось. Кто-нибудь когда-нибудь в Азербайджане слышал о заблокированных «пожизненно» серверах или оштрафованных за нелегальное скачивание авторской продукции пользователях? То-то и оно…

Генеральный директор сети кинотеатров «CinemaPlus» Заур Дарабзаде, можно сказать, двумя руками за жесткие меры российских властей, призывая и у нас задействовать наконец очень нужный, но практически не работающий нормативный акт.

Комментируя haqqin.az решение о блокировке серверов RuTracker, З.Дарабзаде предложил: «Надо внести поправки в законопроект, чтобы было официально разрешено блокировать пиратские сайты без суда. Подобные интернет-ресурсы – это неуважение к авторским правам и равносильно краже. В то время как мы предлагаем зрителю погрузиться в мир кино в специально оборудованном зале и получить полное представление о достоинствах фильма, пиратские сайты предоставляют сомнительное удовольствие от просмотра некачественных копий. Такое «знакомство» даже с шедеврами кино может оставить самое плохое впечатление.

Хорошо хоть в соседней стране всерьез занялись вопросом контроля и ограничения распространения нелегального контента и один за другим блокируют цифровые ресурсы, подобные RuTracker. Несомненно, работа подобных ресурсов как в России, так и в нашей стране негативно влияет на развитие кинобизнеса. Хочется верить, что и в Азербайджане в скором времени будут предприняты серьезные шаги в этом направлении.

Пока же нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда иностранные кинопроизводители и их дистрибьюторы неохотно делятся с нами новыми фильмами из-за утечек нового контента в сеть. Наличие пиратских ресурсов отрицательно сказывается не только на бизнесе кинопроизводителей, но и, конечно же, на сетях кинотеатров - новый фильм, который можно посмотреть в интернете, не все придут смотреть «за деньги» в кинотеатр. Кроме того, необходимо сказать и о защите местных предпринимателей, которые инвестируют в производство фильма. Разумеется, каждый надеется, что будет определенная отдача, и уж никак не рассчитывает на то, что его работа станет способом наживы пиратов».

З.Дарабзаде надеется, что этой проблемой займутся наконец компетентные органы нашей страны и закон будет строго охранять права их правообладателей.

А вот глава Агентства по авторским правам Кямран Иманов считает, что в последнее время охрана авторских прав и борьба с пиратством заметно усилились. В результате проведения агентством совместных мер с соответствующими государственными органами уровень пиратства в Азербайджане снизился на 9-28%, подчеркнул он. В настоящее время это преступное явление на книжном рынке составляет 33%, на рынке аудиовидеопродукции - 68%, рынке программного обеспечения - 87%.

С принятием закона «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность и борьбе с пиратством» в стране начался новый этап борьбы с использованием нелегального контента. В настоящее время завершается работа по созданию системы электронных услуг по лицензированию цифровых сетей и управлению цифровыми правами. Посредством этой системы художественные произведения, фонограммы, аудиовизуальная и любая другая продукция, на которую распространяются авторские права, может быть предложена для коммерческого пользования только при наличии специальных цифровых кодов, отметил К.Иманов.