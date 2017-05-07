«Первым в очереди на вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и давно стоит Таджикистан. Тем не менее, страны-участники ЕАЭС не торопятся с предложением данной стране вступить в союз». Об этом haqqin.az заявил директор Института ЕврAзЭС Владимир Лепехин.

«Мы привыкли мерять любое наше действие немедленным и конкретным результатом. И желательно - в количестве денежных знаков, в крайнем случае – в тоннах и километрах. Вот и в тех случаях, когда заходит речь о том, а что дает своим членам, например, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), надеемся услышать какие-то цифры о немедленном росте экономических показателей. И если таких цифр нет уже на следующий день после вступления той или иной страны в ЕАЭС, делаем скоропалительный вывод о том, что от ее вступления в Евразийский союз нет, мол, никакой пользы», - заявил Лепехин.

По его словам, на самом деле, даже рост или, напротив, сокращение товарооборота между странами Союза – вовсе не главный показатель, ибо на уменьшение экспортно-импортных операций могут влиять разного рода внешние факторы (например, экономические санкции других держав); к тому же сокращение товарооборота может означать всего лишь оптимизацию экономических связей, подразумевающих, в частности, укрепление естественного разделение труда.

«В действительности интеграция тех или иных стран в экономический межгосударственный союз, как правило, не исчерпывается экономическим эффектом, но сплошь и рядом является системным и комплексным процессом, в котором политическая составляющая нередко куда важнее экономической.

Помимо прочего, интеграция всегда носит стратегический характер, и эффект от вступления той или иной страны в региональное объединение сказывается, в лучшем случае, через несколько лет.

Наконец, в-третьих, интеграционный эффект совершенно не обязательно выражается в у.е., тоннах и килограммах. Мир между сторонами конфликта – разве это не достаточное основание, чтобы какие-то страны вошли в интеграционные отношения между собой?».

Директор Института ЕврAзЭС подчеркивает, что Евразийский экономический союз, объединяющий сегодня пять постсоветских стран (плюс Молдову, получившую месяц назад статус наблюдателя) создавался для оптимизации экономических отношений между соседними государствами, однако же укрепление экономического взаимодействия стран-участников данного интеграционного объединения совершенно естественно распространяется также на культурное, политическое и иное сотрудничество.

Первым в очереди на вступление в ЕАЭС, как уже отмечалось выше, стоит Таджикистан. «Страны-участники ЕАЭС не торопятся с предложением данной стране вступить в союз по той простой причине, что структуры управления Таджикистана пока не готовы к переходу на такую систему функционирования, которая бы предполагала введение эффективного коллективного контроля за внешней границей, адаптации национального законодательства к требованиям ЕАЭС и проч», - говорит Лепехин.