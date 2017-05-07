В первой половине мая в России произошла вспышка внешнеполитической активности. В минувшие годы президент В.Путин использовал годовщину победы в Великой Отечественной войне для встреч и переговоров с главами иностранных государств, которые приглашались в Москву на традиционный парад. В этот раз представительств западных стран 9 мая не будет, но в преддверии праздников Путин провел важные переговоры в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Вторая половина мая также будет насыщенной. 10–11 мая Москву посетят премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас. После них Москву посетит эксцентричный президент Филиппин Родриго Дутерте, заслуживший славу "международного хулигана", а вслед за ним на переговоры с Путиным прибудет премьер-министр Италии Паоло Джентилоне.

Трудный разговор с Меркель

Вероятно, самой трудной для Путина был разговор с Меркель. И хотя оба могли свободно общаться на немецком, а фрау Меркель по слухам хорошо понимает и русский, два лидера совершенно очевидно говорили на разных языках. Это было отчетливо видно и во время пресс-конференции двух руководителей по итогам переговоров. Меркель не только не ослабила, а наоборот, даже несколько ужесточила позицию своей страны по вопросу о конфликте на юго-востоке Украины, который и был в центре переговоров. Так, она повторила, что произошедшее на Украине никак нельзя называть "государственным переворотом" - оценка, принятая в Москве, - там, по ее словам, самым законным путем пришло демократическое правительство. Кроме того, она вновь пояснила, что главным условием выполнения "Минска-2" является передача Россией Киеву контроля над границей Украины с Россией и лишь потом следует добиваться политического выполнения договоренностей.

Такой сценарий для Путина является совершенно неприемлемым и российский президент был заметно раздражен. Однако чтобы как то разбавить холодный осадок от встречи в Сочи, кремлевская пропаганда неожиданно акцентировала свое внимание на второстепенных темах, которые подняла Меркель, в частности, на вопрос о притеснениях геев в Чечне и угрозы со стороны чеченского руководства в адрес российских журналистов.

В результате проблемы кавказских геев Путин публично обсудил с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой (ничего подобного российские телезрители до этого не видели), а также совершенно определенно потребовал разобраться с этим с Рамзаном Кадыровым. Так что тот, ошеломленный таким поворотом дела, заявил о готовности взаимодействовать с федеральными властями при проверке сообщений об ущемлении прав и свобод сексуальных меньшинств в республике.

На украинском фронте без перемен

Вернемся, однако, к Украине, конфликт с которой президенту Путину необходимо если не решить, то, по крайней мере, минимизировать в остающийся до следующих президентских выборов год. Ситуация в Донбассе выглядит по-прежнему сложной как для Москвы, так и для Киева, и никакого прогресса в решении сложнейшей политической головоломки не просматривается.

В политике украинского руководства, как убеждены многие российские эксперты, наблюдается явный диссонанс. На словах Киев якобы заинтересован вернуть под свое крыло отколовшиеся территории и восстановить контроль над границей с Россией. А с другой, все его действия (блокада Донбасса, в частности) направлены на отторжение взбунтовавшихся республик.

Разговоры о реинтеграции правительству Петра Порошенко необходимы для того, чтобы продолжать “доить” Международный валютный фонд. Суммы эти небольшие, но все же достаточные для того, чтобы удерживать украинскую экономику от полного коллапса. А так, если полностью отказаться от Донбасса, то и МВФ может пересмотреть условия помощи и американцы сократят помощь военную, а сама Украина постепенно перестанет выглядеть жертвой агрессии со стороны Украины. Кроме того, в случае отказа от Донбасса неизбежно встанет вопрос о снятии экономических санкций с России, что Киев хочет предотвратить любой ценой.

Но с другой - зачем Киеву нужен Донбасс со своими тремя миллионами русскоязычных и отнюдь не лояльных граждан? Это же станет бомбой замедленного действия под самую государственность Украины. Киев в таком случае может спровоцировать на выход из состава страны западных областей, вновь, как это случалось прежде, осложнить любое голосование как на президентских, так и на парламентских выборах. Нет, Донбасс совершенно определенно уже отрезанный ломоть, и он все больше и больше будет дрейфовать в сторону России, с которой связан экономически, культурно, социально и ментально.

Минский формат, что совершенно очевидно, исчерпал себя и дальнейшие разговоры об урегулировании имеют для заинтересованных политиков прежде всего внутриполитическое значение. Владимиру Путину - для того, чтобы продемонстрировать жесткость в отношении с Европой (вопрос о возвращении Крыма вообще не стоит, Донбасс не сдадим, санкции нам не страшны). Меркель же за полгода до выборов нужно показать, что она "управляет процессом урегулирования" на Украине, даже если никакого прогресса нет и в помине. Таким образом, недовольные лица участников переговоров в Сочи и их нарочитая жесткость были неизбежны, это - часть игры.

Однако говорить от имени всей Европы Меркель становится все сложнее. Европейцам до смерти надоели антироссийские санкции, которые бьют по ним самим. Европа расколота и предстоящий визит в Москву итальянского премьера нужен Путину для того, чтобы продемонстрировать - у него есть на старом континенте если не явные сторонники, то по крайней мере нейтрально относящиеся влиятельные игроки.

Притирка без признаков прорыва

Кремль, скорее всего, не будет предпринимать никаких усилий по разблокированию конфликта на Украине, пока не дождется вразумительной позиции по этому вопросу со стороны команды Дональда Трампа. А тому пока не до Украины, у него другие приоритеты. В первую очередь - Сирия.

Во время 30-ти минутного телефонного разговора Путина и Трампа в начале мая, как сообщает газета The Wall Street Journal, никакого прорыва не произошло. Но его и быть не могло в нынешних условиях. Не слишком ободряющей стало известие об отсутствии договоренности по поводу ближайшей встречи двух лидеров. Предполагается, что она состоится на июльском саммите G20 в Гамбурге, хотя до этого в Москве ходили слухи, что Путин и Трамп могут встретиться еще где-нибудь в мае.

А пока идет притирка. Москва свою политику при долгоиграющем Путине уже разработала в деталях. Вашингтон до сих пор уточняет акценты, хотя после первых хаотичных месяцев нового президента его вполне компетентные люди в Совете по национальной безопасности и Пентагоне начали быстро определять "рамки дозволенного" России. Так, помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер сказал, что США готовы теоретически сотрудничать с Россией, но для этого "должны произойти серьезные изменения в политике России, а не только в ее риторике". Макмастер в интервью телеканалу Fox упомянул "аннексию Крыма, вооруженное вторжение на Украину", а также то, что Россия поддерживает "преступника Башара Асада в Сирии и талибов в Афганистане и все это идет "вразрез с интересами российского народа". Как отмечает эксперт по внешней политике Владимир Фролов, "так с Москвой не разговаривали со времен Джорджа Буша-младшего и Кондолизы Райс, которые учили Путина "правильно понимать российские интересы".

Сирия: “Увидимся на поле боя!”

Не смотря на эти холодные ветра, Кремль не теряет надежды договориться с Трампом, хотя предполагавшаяся ранее "большая сделка" с американцами становится все более иллюзорной. И сферой этой договоренности может стать Сирия.

Принятая на переговорах в Астане по урегулированию сирийского конфликта инициатива России по созданию "четырех зон деэскалации" под международным контролем не встретило возражений со стороны администрации США. Кремль объявил об этом решении как о важнейшей внешнеполитической победе России за шесть лет войны в Сирии.

Однако имеющаяся информация о будущих «зонах деэскалации» в Сирии крайне обрывочна и не дает представления о степени реалистичности этой идеи. Даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что в вопросе функционирования в Сирии зон безопасности еще «далеко не все понятно».

Например, непонятно, каким образом можно будет воспрепятствовать полетам самолетов международной коалиции по главе с США над этими зонами. О таком запрете сообщил спецспредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию А. Лаврентьев, однако этот запрет в самом меморандуме, принятом в Астане, не прописан.

Сохранению зон будут сильно препятствовать значительные противоречия между странами–гарантами соглашения и раздробленность сирийской оппозиции. В частности, недовольство оппозиционеров, переходящее в гнев, вызывает роль Ирана в Сирии. Об этом весьма красноречиво пишет корреспондент американской Los Angeles Times из Астаны.

"Посреди церемонии закрытия четвертого раунда переговоров о мире в Сирии, когда делегаты из России, Турции и Ирана готовились подписать соглашение о создании "зон деэскалации" в Сирии, встал сирийский боевик-повстанец", - сообщает корреспондент газеты. "Иранцы - преступники! - крикнул он, указывая пальцем на иранскую делегацию. - Они не должны ничего подписывать! Мы не принимаем их гарантии!". По словам журналиста, сириец сорвал наушники с головы и бросил их на стол перед собой, а потом вышел из зала со словами "Увидимся на поле боя. Мы не сдаемся".

Для Москвы важным результатом переговоров в Астане было то, что договоренность о создании четырех зон деэскалации поддержала Турция. Согласие двух лидеров по этому вопросу было довольно неожиданным, ведь взгляды Москвы и Анкары на сирийское урегулирование в последнее время все больше расходились. Турция, как известно, возложила вину за использование химического оружия в Идлибе на правительство Асада и поддержала ракетный удар США по авиабазе Шайрат. И вдруг - такой разворот. На совместной пресс-конференции Путин и Эрдоган даже не упомянули о противоречиях, связанных с инцидентом в Идлибе.

Дипломатический марафон будет продолжен

Теперь многое в претворении этого плана по "четырем зонам" в Сирии будет зависеть от готовности серьезно в нем участвовать администрации США. Но одновременно возрастает и роль Израиля в этой стране. И совершенно очевидно, что на предстоящих переговорах с Нетаньяху Путин будет убеждать его поддержать инициативу Астаны, несмотря на враждебное отношение Израиля к Ирану. В конечном итоге, как можно догадываться, Путин будет говорить израильскому руководителю, что создание этих зон поможет сдвинуть с мертвой точки процесс сирийского урегулирования, который в последние месяцы зашел в тупик.

Переговоры с Нетаньяху важны для Кремля и потому, что Трамп активизировал участие США в арабо-израильском урегулировании. Недавно американский президент принял в Вашингтоне палестинского лидера Махмуда Аббаса. Как сообщается, Израиль станет одной из первых стран, которые Трамп посетит нынешним летом. На этом фоне переговоры Путина с Нетаньяху и Аббасом в Кремле помогут поднять и российский статус "сверхдержавности" на Ближнем Востоке, усилить роль Москвы в арабо-израильском урегулировании, которая в последние годы была почти полностью утеряна.

Таким образом, в отсутствие глобальной договоренности с Америкой Москва будет искать локальные сделки там, где это возможно. Начатый в мае дипломатический марафон президента Путина будет продолжаться вплоть до мартовских выборов 2018 года.