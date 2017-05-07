Три с половиной года - много это или мало для оценки событий, которые, как вначале казалось, приведут к самым серьезным, глубинным, важным событиям в истории того или иного государства? Вопрос дискуссионный, но лишь в том случае, когда есть реальные достижения, способные либо уравновесить, либо перевесить негатив, столь неизбежный при осуществлении поистине революционного процесса. В случае с Украиной такого перевеса нет и, кажется, не предвидится.

Бесполезный безвиз

Политический кризис в этой стране начался в ноябре 2013 года после решения украинского правительства приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Приостановить, а не свернуть раз и навсегда. Но даже этого хватило для того, чтобы в центре Киева, а потом и в некоторых иных городах Украины начался «Евромайдан».

Безусловно, связано это было еще и с общим недовольством украинцев президентом Виктором Януковичем, в период правления которого страной управлял криминально-олигархический клан. Хотя даже сумма всего негатива, что была накоплена в отношении тогдашней украинской власти, была бы недостаточной для ее свержения, не соверши она роковые ошибки.

Но получила ли Украина то, к чему стремилась? Нет, не получила. Да, в Европейском парламенте подтвердили, что 11 июня для украинцев будет введен безвизовый режим. Но тут важно понимать, что безвизовый режим с Украиной касается только тех, кто посетит страны ЕС сроком не более, чем на 90 дней в полгода и только с туристической целью.

Этот безвизовый режим не даёт право на постоянное проживание в ЕС, разрешение на работу или даже право на учебу. А ведь главная надежда Украины состояла в том, чтобы найти в странах ЕС работу с зарплатами, которых в самой стране не хватает на нормальную жизнь. Этого украинцы не получили. При этом Европейская комиссия будет иметь право приостановить безвизовый режим, если Украина заполонит ЕС нелегальными мигрантами или если люди будут оставаться в ЕС дольше положенного срока, либо не с целью туризма.

Что мы имеем в итоге? То, что и было ранее. Конкретнее говоря - украинцы трудоустраиваются за рубежом так же, как при Януковиче - по своим каналам. Они работали в Италии, Польше, Венгрии и раньше до введения безвиза, находя работу через знакомых. Они ездили в Израиль, где виза вообще не нужна. Ровно то же самое они делают и сейчас.

Идем далее. Гривна обесценилась по отношению к американскому доллару более чем в 3 раза. Соответственно, средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте до сих пор так и не достигла уровня начала 2014 года. Растет безработица и отток населения из страны. Так, в 2016 году Польша выдала для граждан Украины около 1,3 миллиона приглашений на временную работу. Это - данные польского министерства по делам семьи, труда и соцполитики, и это те, кто работает там легально.

А ведь есть тысячи украинцев, работающих в самых разных странах нелегально. В том же безвизовом для Украины Израиле на «птичьих правах» под угрозой депортации трудятся и тысячи украинцев. Они бы и рады работать легально в ЕС, а еще лучше на родине, но приходится исходить из реалий, а не из желаний. Надежда на то, что после победы «Евромайдана» жизнь рядовых украинцев станет лучше - не оправдалась.

Паны продолжают драться…

Но проблема не только в этом. Потерян Крым. Его, как сейчас понимают украинцы, спокойно можно было бы отстоять. Но пришедшие на смену Януковичу политики ничего не предприняли. Все чаще и все громче слышит в свой адрес обвинения тот же Александр Турчинов – и.о. президента Украины. Похоже, Крым потерян навечно.

А вернется ли та часть территорий, что в Киеве называют отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)? Сейчас контроль над ними в руках сепаратистов. Против них ведется антитерористическая операция, в результате которой с обеих сторон гибнут люди. Но назвать все это войной, а это и есть война, руководство Украины не решается.

Более того, руководство Украины, со всех трибун обвиняющая Россию в аннексии Крыма и поддержке сепаратизма на Донбассе, не отменила даже безвизовый режим с РФ! Вы можете себе представить, чтобы на третьем году карабахской войны Азербайджан сохранил бы безвизовый режим с Арменией?! Вы можете себе представить, чтобы после оккупации Шуши и Лачина в Армению ездили с концертами азербайджанские певцы и певицы, в армянских футбольных клубах играли азербайджанские игроки, и тысячи простых людей продолжали жить так, будто ничего не случилось?! В Украине именно так и происходит - артисты этой страны ездят в Москву, спортсмены становятся игроками и тренерами российских клубов, ну а простых людей, что выезжают на заработок в РФ, очень много. Но и это еще не все, если говорить об удивительности происходящего. В Украине преспокойно реализуется масса самых разных товаров из России. В Украине наличие огромного числа товаров из страны, с которой находится в состоянии политического и военного конфликта, никого уже не шокирует.

А ведь есть еще и большое число россиян, задействованных в украинских СМИ. Есть СМИ, владельцами которых называют представителей прежней власти. Стало ли в Украине больше свободы слова? Тоже дискуссионный вопрос. При президенте Януковиче в Украине работал такой известный тележурналист, как Савик Шустер. При президенте Порошенко его уже нет.

Наконец, в Верховной Раде есть немало обладателей паспортов различных государств, включая российский. Там же преспокойно заседают многие из тех, кто голосовал за законы от 16 января 2014 года. Никакой люстрации не произошло. А ведь лозунгов о ней, равно как и о судебной люстрации после победы «Евромайдана» было очень много.

Есть еще один весьма показательный момент. Все чаще и чаще, все громче и громче напоминают о себе все те, кто являлся лицом прежней украинской власти. Так, на телеканале «112 Украина» выступила бывший нардеп и советник экс-президента Украины Виктора Януковича Анна Герман. И она совершенно спокойно рассуждала о том, что у Януковича была «сильная команда». Но это не самое громкое ее заявление. «Если будет найден компромисс, Янукович может вернуться на Донбасс и стать губернатором», заявила пани Анна.

Так неужели ради всего этого выходили украинцы на улицы Киева и иных городов страны зимой 2014 года? Конечно же, нет. Но они получили то, что имеют. И есть риск, что это не последние потери. Драка панов продолжается, при которых чубы холопов уже издают невыносимый треск. Тот самый, который слышен везде. В том числе и на Западе.

Запад, и это уже видно все очевиднее, устал от поддержки такой Украины. Да, санкции против России еще не отменены. Но все чаще слышно голоса политиков, особенно европейских, призывающих к их отмене. И когда это случится, Украина должна будет винить в происходящем не Запад, а тех политиков, которые сделали все для этого. А таковых, увы и ах, довольно много. И уходить с политической сцены они не собираются. Даже после того, как их страна окончательно превратится в третьестепенную по важности для США, и Запада в целом…