Кирилл Поздняков стал победителем «Тура Азербайджана»

Сегодня состоялся заключительный пятый этап велогонки «Тур Азербайджана». Спортсмены проехали 158 км по дорогам Баку и Апшерона.

Победителем стал латвиец Кристс Нейландс из «Израильской академии велоспорта». На втором месте турок Ахмет Оркен из «Торку Шекерспора», на третьем – победитель четвертого этапа, колумбиец Эдвин Авилья из американской команды «Иллюминейт».

В общем зачете победителем «Тура Азербайджана» стал велосипедист команды Synergy Baku и сборной Азербайджана Кирилл Поздняков. Впервые в истории азербайджанский велосипедист стал победителем «Тура Азербайджана».