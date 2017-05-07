Лидеры Германии и Израиля за кружкой пива

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и его израильский коллега Реувен Ривлин накануне провели встречу за кружкой пива в Иерусалиме.

Как сообщает DW, главы государств неформально побеседовали в кафе в районе рынка «Махане Иегуда». Также они «ознакомились с искусством граффити» на близлежащих улицах.

Официальная программа немецкого лидера начинается сегодня. Политики намерены преодолеть кризис дипломатических отношений между Германией и Израилем.

Ранее глава МИД Израиля Беньямин Нетаньяху отказался от переговоров с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Причиной такого шага стало то, что Габриэль встречался с членами левых объединений, которые негативно относятся к правительству Израиля.