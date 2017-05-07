Саргсян в Карабахе

Президент Армении Серж Саргсян отправился в оккупированный Нагорный Карабах, сообщают армянские СМИ.
В Карабахе Саргсян намерен встретиться с руководством сепаратистов.
Президент Армении Серж Саргсян отправился в оккупированный Нагорный Карабах, сообщают армянские СМИ.
В Карабахе Саргсян намерен встретиться с руководством сепаратистов.
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