Папа Римский рукоположил таможенника из Азербайджана

В воскресенье Папа Римский Франциск рукоположил 10 священников, один из которых родом из Азербайджана. По информации ватиканского «Агентства католических новостей», Папа Римский призвал рукоположенных священников «во всем подражать Иисусу, избегать лицемерия, и служить людям с радостью, как это делал Иисус».

Издание отмечает, что рукоположенные священники родом из Италии, Мексики, Перу и Азербайджана.

Папа Франциск завершил свою проповедь словами: «Перед вами всегда должен стоять пример Доброго Пастыря, который пришел для того, чтобы служить, а не для того, чтобы служили ему».

Напомним, что ранее haqqin.az сообщал о том, что Папа Римский Франциск рукоположит в священники Бехбуда Мустафаева, выпускника Католической высшей духовной семинарии «Мария — Царица апостолов» в Санкт-Петербурге. Бехбуд лично знаком с понтификом; во время апостольского визита Папы в Баку в октябре 2016 года он прислуживал ему как диакон.

Священник родился и всю жизнь прожил в Азербайджане. Он служил в армии в войсках ПВО, потом окончил Национальную авиационную академию и работал офицером государственного Таможенного комитета. По его словам, крестился поздно, в 2008 году, когда ему было 25 лет. А спустя год, оказавшись в бенедиктинском монастыре Кайзерсберг (Бельгия, город Лювен) осознал, что желает иерейского призвания.