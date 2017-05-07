Подписаться на уведомления
 

Азербайджан взял кредит на полмиллиарда долларов

 

Правительство Азербайджана и Азиатский банк развития (АБР) в воскресенье подписали соглашение о кредите в размере $500 млн для поддержки второй стадии проекта разработки месторождения Шах-Дениз, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.

Соглашение подписали министр финансов Самир Шарифов и глава АБР Такехико Накао на полях 50-го ежегодного заседания Совета руководителей банка в Йокогаме (Япония).

Бенефициаром кредита является ЗАО "Южный газовый коридор". Кредитные средства АБР планируется направить на поддержку усилий правительства Азербайджана по финансированию проекта и улучшению фискальной позиции страны за счет увеличения доходов от экспорта природного газа с месторождения "Шах-Дениз" и создания дополнительных рабочих мест.

1726 просмотров


Старости
Нам позвонил посол Азербайджана в Швеции: «Поверьте, мы впереди Европы всей!»
Нам позвонил посол Азербайджана в Швеции: «Поверьте, мы впереди Европы всей!»
Наша погода
Сегодня 23° / 14°
8 Май 27° / 14°
9 Май 26° / 13°
10 Май 25° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8702 AZN
1 RUB   =   0.029 AZN

Новостная лента

Лавров: "Не ждите сенсаций от встречи Путина и Трампа"
«Азербайджан использует тактику молниеносных ударов» Военный эксперт о событиях в Карабахе
Олимпийского чемпиона нашли мертвым
Боевики напали на колонну в Южном Судане десятки погибших
Навальный покинул Россию
Макрон лидирует в заморских территориях Франции
Азербайджан взял кредит на полмиллиарда долларов
Папа Римский рукоположил таможенника из Азербайджана
Лидеры Германии и Израиля за кружкой пива
Саргсян в Карабахе
В Балакене погиб мотоциклист
В центре Парижа эвакуируют людей
В Билясуваре ограбили врача районной больницы
Кирилл Поздняков стал победителем «Тура Азербайджана» обновлено
Боевики ИГИЛ атаковали американскую военную базу Есть жертвы
Армения и группа военных Азербайджана готовили теракты в Баку официальное заявление, обновлено
Слуцкий может возглавить английский «Челси»
Запад устал от такой Украины haqqin.az из Киева
Стрельба в пригороде Парижа
Ильхам Алиев на церемонии прощания с Рафигой Алиевой фото, обновлено
Со времен Буша с Москвой еще так не разговаривали наша аналитика
Боевики в Сирии взорвали пассажирский автобус
Таджикистан не принимают в «Путинский союз» эксклюзив
Сальянскую утопленницу нашли спустя три дня
В Азербайджане поощряют пиратов закон - есть, но как всегда - не работает
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться