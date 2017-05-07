Азербайджан взял кредит на полмиллиарда долларов

Правительство Азербайджана и Азиатский банк развития (АБР) в воскресенье подписали соглашение о кредите в размере $500 млн для поддержки второй стадии проекта разработки месторождения Шах-Дениз, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.

Соглашение подписали министр финансов Самир Шарифов и глава АБР Такехико Накао на полях 50-го ежегодного заседания Совета руководителей банка в Йокогаме (Япония).

Бенефициаром кредита является ЗАО "Южный газовый коридор". Кредитные средства АБР планируется направить на поддержку усилий правительства Азербайджана по финансированию проекта и улучшению фискальной позиции страны за счет увеличения доходов от экспорта природного газа с месторождения "Шах-Дениз" и создания дополнительных рабочих мест.