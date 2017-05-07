Макрон лидирует в заморских территориях Франции

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором туре выборов на заморских территориях, сообщает в воскресенье бельгийская газета Soir со ссылкой на опросы избирателей при выходе с участков.

По данным газеты, в заморском сообществе Франции Сен-Пьер и Микелон Макрон набирает 63,3% голосов, в то время как его соперница кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 36,7%. В Сен-Мартене Макрон лидирует с 67,6% голосов, Ле Пен – 32,4%. Во Французской Гвиане Макрон набирает 65%, в то время как Ле Пен — 35%. На острове Мартиника Макрон также лидирует с 77,5% голосов, Ле Пен там набирает 22,5%.

Голосование на этих территориях, а также на зарубежных участках в Северной Америке, состоялось накануне.