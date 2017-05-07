Навальный покинул Россию

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный уехал за границу и направляется в Барселону. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на неназванные источники.

Накануне глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков рассказал, что после получения загранпаспорта 4 мая политик подал документы на «европейскую визу». Однако куда именно поедет политик, неизвестно. Его соратники сообщили РБК, что он поедет в Испанию или Швейцарию. Сам Навальный писал о возможном лечении в клиниках этих стран.