Олимпийского чемпиона нашли мертвым

Олимпийский чемпион 2010 года по бобслею американец Стивен Холкомб найден мертвым в своей комнате в Центре олимпийской подготовки сборной США в Лейк- Плэсиде (штат Нью-Йорк). Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета США.

О причинах смерти 37-летнего спортсмена не сообщается.

Холкомб выиграл Олимпиаду 2010 года в Ванкувере в "четверках", на Играх в Сочи он завоевал две бронзовые награды - в "двойках" и в "четверках". Также в его активе пять золотых и пять бронзовых медалей чемпионатов мира.