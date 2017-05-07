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Лавров: "Не ждите сенсации от встречи Путина и Трампа"

 

Готовящаяся встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужна для достижения конкретных результатов, а не для внешнего эффекта. Об этом в интервью телеканалу «Мир» заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Встреча нужна нам и американцам, как я понимаю, не для того, чтобы произвести на кого-то внешний эффект и сказать: "Ну, вот сенсация, так долго говорили и вот, наконец, она состоялась"», — отметил министр.

По его словам, Москва и Вашингтон очень сильно влияют на положение дел в мире, поэтому от встречи Путина и Трампа стоит ждать конкретных результатов. «И чтобы это было так, ее встречу нужно хорошо подготовить, и мы сейчас этим занимаемся», — подытожил Лавров.

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