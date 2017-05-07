Вчера Азербайджан и Армения обменялись жесткими заявлениями, касающимися ситуации на линии соприкосновения. Так, Минобороны Азербайджана заявило, что «в результате принятых мер получена достоверная информация о планах разведслужбы вооруженных сил и органов спецслужб Армении по проведению широкомасштабных провокационных действий против наших подразделений и населенных пунктов, расположенных в направлении Тертерского района». Оборонное ведомство подчеркнуло, что в результате предпринятых эффективных упреждающих действий данный план противника был своевременно выявлен.

В свою очередь представители армии сепаратистов в Нагорном Карабахе заявили о «подавлении наступательной активности азербайджанских Вооруженных сил». Кроме того, армянская сторона предложила провести международное расследование в связи с обвинениями из Баку.

Возможна ли война или резкое обострение в зоне карабахского конфликта? Главный редактор российского журнала «Экспорт вооружений», эксперт Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов в беседе с haqqin.az заявил, что события годичной давности (апрель 2016 г. – ред.), показывают, что ничего нельзя исключать.

«Если бы у экспертов в марте или феврале прошлого года спросили возможна ли война, то скорее всего они ответили бы отрицательно. Так что сейчас ничего нельзя исключать. Тем более что стороны – Армения и Азербайджан – за прошедший год времени зря не теряли, заметно нарастив свои вооружения»,- считает эксперт.

По его мнению, Армения может быть заинтересована в том, чтобы переиграть не совсем удачный итог боевых столкновений год назад. Но с другой стороны в Армении прекрасно понимают, что это будет сопряжено с довольно серьезными потерями в ходе боев.

«А Азербайджан, как мне кажется, использует тактику отдельных молниеносных ударов, чтобы так скажем, потихоньку отбивать территории. Поэтому я думаю, что полномасштабный конфликт маловероятен. К тому же никто из гарантов переговорного процесса по Карабаху не заинтересован в этом. Так что скорее всего речь может идти о так называемой «войне на истощение». Такое уже было в истории, к примеру, после шестидневной войны между Израилем и рядом арабских государств началась война малой интенсивности. Велась она в основном с помощью артиллерии и авиации. Нечто подобное может сейчас произойти и в зоне карабахского конфликта», - отметил Андрей Фролов.

Коснувшись желания армянской стороны провести международное расследование в связи с обвинениями из Баку, и в целом разработать механизм расследования инцидентов на линии соприкосновения, которое, как считают в Азербайджане, может послужить только укреплению статус-кво, Андрей Фролов провел параллели между конфликтом в Карабахе и на востоке Украины. «Там есть миссия ОБСЕ. И присутствие такой уважаемой организации все равно приводит к недовольству сторон, ОБСЕ обвиняют в предвзятости», - заявил Андрей Фролов.