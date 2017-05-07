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Попытка терактов в Баку Комментарий по горячим следам

Автор: Отдел информации 

Информация о том, что завербованные Арменией некоторые военнослужащие и гражданские лица Азербайджана планировали совершить теракты в стране, в очередной раз подтверждает политику государственного терроризма, которую проводит Армения. Об этом в беседе с haqqin.az заявил эксперт по безопасности, доктор юридических наук, профессор, завкафедрой криминалистики БГУ Кямиль Салимов.

Напомним, что сегодня Генпрокуратура, МВД, Минобороны и СГБ Азербайджана распространили совместное заявление. В тексте отмечается, что группа лиц, исходя из материальных интересов, совершили предательство в отношении Азербайджана. Находясь в тесном сотрудничестве с вражеской разведкой, они периодически передавали вражеской стороне информацию, содержащую военную тайну. На основе собранных материалов в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 274 УК Азербайджана и создана совместная оперативно-следственная группа, состоящая из сотрудников Генпрокуратуры, Минобороны, МВД и СГБ.

Как считает Кямиль Салимов, не случайно, что эти события произошли перед началом Игр Исламской солидарности в Баку. «Миротворческая роль Азербайджана, масштабные международные мероприятия, проходящие в Баку – все это раздражает Армению, и именно поэтому были задуманы теракты. Опыт у Армении и ее покровителей есть. Достаточно вспомнить теракты в бакинском метро в 1994 году», - отметил эксперт. 

Как же завербовали граждан Азербайджана? Отвечая на этот вопрос, Кямиль Салимов подчеркнул, что это не так важно.

«Гораздо важнее тот факт, что Служба государственной безопасности разоблачила предателей. В 90-х годах прошлого века мы теряли территории из-за предательства. Сейчас вот опять сообщается о завербованных азербайджанских военных. Но, повторюсь, главное, что СГБ Азербайджана начеку. Случившееся можно даже назвать своего рода профилактикой. Учитывая неотвратимость наказания, в будущем мало кто захочет попытаться сотрудничать с вражескими спецслужбами», - подчеркнул Салимов. 

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