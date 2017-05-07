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Жан-Мари Ле Пен: «Моя дочь не подходит на роль главы государства»

 

Жан-Мари Ле Пен, бывший лидер "Национального фронта" и отец кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, выразил сомнение в том, что его дочь подходит на роль главы государства. Об этом он рассказал в интервью The Sunday Times, сообщает Daily Mail.

"Характер у нее есть, этого ей не занимать. Однако нужны и другие качества", — заявил он.

Ле Пен добавил, что разочарован тем, как его дочь провела дебаты со своим соперником от движения "Вперед!" Эммануэлем Макроном. По его словам, она зря "перешла на личности", чтобы оказать на конкурента психологическое давление.

Экс-глава "Национального фронта" также раскритиковал Марин Ле Пен за то, что она не обратилась к нему за советом по поводу ее избирательной кампании.

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