Индия решила полностью перейти на электромобили

В Индии готовят план перевода страны на электромобили. Об этом сообщает Reuters.

Агентство ознакомилось с черновой версией проекта, который разрабатывает Национальный институт преобразования Индии, возглавляемый премьер-министром страны Нарендрой Мори. В документе содержится 15-летний план, реализация которого должна начаться уже в текущем году. Он предусматривает полный отказ от обычных автомобилей к 2032 году.

Среди прочего проект рекомендует снизить налоги и ссудные проценты на покупку электромобилей и оплату электроэнергии для таксопарков, ограничить торговлю машинами на углеводородном топливе и пустить налог с их продажи на строительство сети зарядных станций.

Согласно плану, в 2018 году в Индии должна заработать государственная фабрика аккумуляторов и открыться пункты обмена батарей. Авторы документа ожидают, что стоимость электромобилей и традиционных автомобилей сравняется к 2025 году за счет субсидий, а также других мер, предпринимаемых властями страны.