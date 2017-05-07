В аэропорту Дели столкнулись два самолета

В аэропорту Дели произошла авария с самолетом авиакомпании Jet Airways, пишет Times of India.
Самолет, выполнявший рейс из Дели в Сринагар, при выходе на взлет задел крылом другой самолет.
По данным DNA India, никто из пассажиров не пострадал.
В аэропорту Дели произошла авария с самолетом авиакомпании Jet Airways, пишет Times of India.
Самолет, выполнявший рейс из Дели в Сринагар, при выходе на взлет задел крылом другой самолет.
По данным DNA India, никто из пассажиров не пострадал.
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