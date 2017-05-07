Подписаться на уведомления
 

США проводят масштабные учения на Ближнем Востоке

 

Ежегодные учения, в которых задействованы около 7,5 тыс. военных из 20 стран, начались в воскресенье в Иордании при поддержке армии США, сообщило Иорданское государственное телевидение.

Как отметил командующий маневрами бригадный генерал ВС Иордании Халид аш-Шараа, "совместные усилия, координация и обмен опытом необходимы, когда регион сталкивается с угрозой терроризма".

По словам генерала, в учениях, проходящих в Иордании в седьмой раз, участвуют подразделения армий стран ЕС, Азии, Африки и Персидского залива, в том числе из Великобритании, Японии, Кении и Саудовской Аравии.

222 просмотров


Старости
Нам позвонил посол Азербайджана в Швеции: «Поверьте, мы впереди Европы всей!»
Нам позвонил посол Азербайджана в Швеции: «Поверьте, мы впереди Европы всей!»
Наша погода
Сегодня 23° / 14°
8 Май 27° / 14°
9 Май 26° / 13°
10 Май 25° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8702 AZN
1 RUB   =   0.029 AZN

Новостная лента

Во Франции неизвестные ограбили оружейный магазин
США проводят масштабные учения на Ближнем Востоке
В аэропорту Дели столкнулись два самолета
В Сомали ликвидировали главаря боевиков "Аш-Шабаб"
Индия решила полностью перейти на электромобили
Жан-Мари Ле Пен: «Моя дочь не подходит на роль главы государства»
Попытка терактов в Баку Комментарий по горячим следам
Лавров: "Не ждите сенсации от встречи Путина и Трампа"
«Азербайджан использует тактику молниеносных ударов» Военный эксперт о событиях в Карабахе
Олимпийского чемпиона нашли мертвым
Боевики напали на колонну в Южном Судане десятки погибших
Навальный покинул Россию
Макрон лидирует в заморских территориях Франции
Азербайджан взял кредит на полмиллиарда долларов
Папа Римский рукоположил таможенника из Азербайджана
Лидеры Германии и Израиля за кружкой пива
Саргсян в Карабахе
В Балакене погиб мотоциклист
В центре Парижа эвакуируют людей
В Билясуваре ограбили врача районной больницы
Кирилл Поздняков стал победителем «Тура Азербайджана» обновлено
Боевики ИГИЛ атаковали американскую военную базу Есть жертвы
Армения и группа военных Азербайджана готовили теракты в Баку официальное заявление, обновлено
Слуцкий может возглавить английский «Челси»
Запад устал от такой Украины haqqin.az из Киева
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться