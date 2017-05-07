США проводят масштабные учения на Ближнем Востоке

Ежегодные учения, в которых задействованы около 7,5 тыс. военных из 20 стран, начались в воскресенье в Иордании при поддержке армии США, сообщило Иорданское государственное телевидение.

Как отметил командующий маневрами бригадный генерал ВС Иордании Халид аш-Шараа, "совместные усилия, координация и обмен опытом необходимы, когда регион сталкивается с угрозой терроризма".

По словам генерала, в учениях, проходящих в Иордании в седьмой раз, участвуют подразделения армий стран ЕС, Азии, Африки и Персидского залива, в том числе из Великобритании, Японии, Кении и Саудовской Аравии.