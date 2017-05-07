Несмотря на то, что публикация прогнозов и результатов экзит-поллов на выходе с участков во Франции запрещена до окончания голосования, результаты голосований на «заморских» территориях предрекают победу во втором туре президентских выборов Эммануэлю Макрону. К примеру, как сообщает бельгийская газета Soir со ссылкой на опросы избирателей при выходе с участков, в заморском сообществе Франции Сен-Пьер и Микелон Макрон набирает 63,3% голосов, в то время как его соперница кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 36,7%. В Сен-Мартене Макрон лидирует с 67,6% голосов, Ле Пен — 32,4%. Во Французской Гвиане Макрон набирает 65%, в то время как Ле Пен — 35%. На острове Мартиника Макрон также лидирует с 77,5% голосов, Ле Пен там набирает 22,5%.

Получается, что предвыборные прогнозы социологов оправдались. Примерно с таким разрывом прогнозировалась победа Макрона над Марин Ле Пен. Первый вице-президент российского Центра политических технологий Алексей Макаркин в беседе с haqqin.az заявил, что Эммануэль Макрон «заматерел» в ходе избирательной кампании во Франции.

«За Макрона голосуют и разочарованные в политике президента Франсуа Олланда, и разочарованные в Марин Ле Пен. Голосуют и те, кто боится отказа от евро. Избиратели считают, что Макрон – системный политик и уж как минимум не ухудшит налаженной жизни французов», - заявил Макаркин.

При этом эксперт не считает, что лидирующий кандидат в президенты Франции чья-то марионетка.

«Он работал в банке Ротшильдов, но я бы не преувеличивал фактор возможности влияния на Макрона. Во Франции это очень сложно. Как президент, он будет руководствоваться своим пониманием того, что необходимо Франции для развития», - подчеркивает аналитик.

При этом собеседник указывает и на то, что уже в июне во Франции пройдут парламентские выборы.

«Правительство во Франции нуждается в поддержке законодательного органа, несмотря на то, что Франция – президентская республика. Макрону придется сколачивать вокруг себя новую силу, договариваться с центристами. А если на парламентских выборах не получится получить большинство, то придется пойти на соглашение и с правыми. Иными словами – не будет у него большинства, тогда придется создавать коалиционное правительство», - отмечает Макаркин.

Что касается Ле Пен, как отмечает собеседник, она негативно относится к мигрантам, к исламизации.

«В случае ее прихода к власти было бы гарантировано ухудшение отношений с Турцией. Но большинство французов все-таки ее не поддерживает. Отец Марин Ле Пен известен своими ксенофобскими заявлениями, а она сама – непредсказуема. Ее приход к власти мог стать головной болью не только для мусульман, но и буквально для всех», отмечает Макаркин.

Именно поэтому армянская диаспора выбрала Макрона. Что касается политики Франции на Южном Кавказе, то Макрон не будет менять имеющиеся приоритеты. Впрочем, как считает Макаркин, вряд ли проблемы Кавказа будут сильно занимать нового президента Франции.