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Лавров: «У ОДКБ нет противников»

 

Ни одна страна не является противником для Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Мир».

Он считает некорректным сравнивать ОДКБ с НАТО.

«В стратегии развития ОДКБ нет никаких упоминаний о том, что какая-либо страна, какое-либо государство, какая-либо организация являются нашими противниками. Натовцы, наоборот, воспринимают Россию как страну, которая является противником, угрозой, и даже всячески стараются принизить статус и значение того, что делает ОДКБ. Очень робко они идут на контракты, нехотя», — заявил Лавров.

«Чувствуется, что им как бы зазорно признавать, что ОДКБ – это такая же международная организация, которая и признана в ООН, является наблюдателем в Генеральной ассамблее, которая признана и в ОБСЕ, регулярно участвует в заседаниях ОБСЕ. Но я думаю, что такой гонор, который свойственен натовцам, делу не помогает», — отметил министр.

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