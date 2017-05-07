После встречи Путина и Эрдогана

«Газпром» приступил к строительству морского участка трубопровода «Турецкий поток» на дне Черного моря, сообщает в воскресенье 7 мая РИА Новости.

«Проект реализуется строго по плану, и к концу 2019 года наши, турецкие и европейские потребители получат новый надежный маршрут для импорта российского газа», — приводит агентство слова председателя правления компании Алексея Миллера.

Укладка газопровода началась спустя четыре дня после встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 3 мая. Тогда стороны обсуждали вопросы, связанные со строительством «Турецкого потока».