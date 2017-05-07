Джанлука Вакки. Имя этого итальянского миллиардера известно во всем мире. Семейная компания, совладельцем которой он является, – мировой лидер на рынке упаковочного оборудования для косметической, пищевой и фармацевтической отрасли. По данным итальянского журнала Il Fatto Quotidiano, состояние Вакки оценивается в 1,1 млрд евро.

Благодаря колоссальным финансовым средствам, жизнь его поистине роскошна – летает только на собственном самолете, плавает на собственных яхтах, имеет особняки во всех столицах мира, носит одежду самых дорогих брендов, занимается элитными видами спорта, и все это он демонстрирует огромной армии своих подписчиков в социальных сетях. А еще Джанлука любит танцевать, желательно с очередной красоткой, и видео со своими танцевальными упражнениями тоже размещает в соцсетях. И людям это нравится! Во всяком случае подписчиков Вакки в Инстаграме перевалило за 5 миллионов.

Естественно, как и у любого медийного и успешного человека, у Вакки появились двойники. Есть такой и в Украине. И что особо примечательно, это азербайджанец! Зовут его Эдуард Джафаров. Узнали о нем благодаря сообщению украинских СМИ об участии Эдуарда в новом клипе популярного на Украине дуэта TamerlanAlena.

Мне удалось пообщаться с украино-азербайджанским Джанлукой Вакки. Ему 62 года, он тоже в прекрасной физической форме и так же активно ведет свою страницу в социальных сетях. Забавно, но Джафаров вовсе не является поклонником Вакки. «Он мне неинтересен. Я отношусь к сравнению с итальянцем, как к шутке. Я Эдуард Джафаров. Это тоже круто», - заявил он.

И он прав. Жизненный путь Эдуарда сам по себе неординарный. Он киевлянин, провел в этом городе почти всю свою жизнь. Его родители, Чингиз Джафарович и Нина Самуиловна, были геологами. Их знакомство состоялось в Карабахе, куда мама нашего героя приехала с геологической экспедицией. Эдуард не пошел по стопам родителей. Он окончил Киевское суворовское училище, после чего отучился в Бакинском общевойсковом командном училище. Но вскоре понял, что быть офицером – не его призвание. Уволился из армии в звании лейтенанта и занялся живописью. Как художник, Джафаров достиг определенной известности, но и это был не последний поворот в его жизни.

В довольно зрелом возрасте он стал артистом и даже фотомоделью. Говоря конкретнее, Эдуард уже шесть лет снимается в кино, рекламе и сериалах. Только за полгода засветился в 30 эпизодических ролях и нескольких рекламных роликах. Правда, главных ролей в украинских кинофильмах у Джафарова пока не было. Но не факт, что их не будет в будущем, ведь он уверенно набирает популярность, в том числе и благодаря внешнему сходству с Джанлукой Вакки.

«Цель и мечта - жить как сейчас. Это интересно, поверьте на слово», - признается Эдуард Джафаров. И этим он тоже похож на знаменитого итальянского миллиардера…