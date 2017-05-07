Столкновения протестующих с полицией в Париже

В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией, сообщает РИА Новости.
Толпа демонстрантов на востоке Парижа движется на полицейское оцепление; были слышны три хлопка.
После начала столкновений полиция применила слезоточивый газ.
В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией, сообщает РИА Новости.
Толпа демонстрантов на востоке Парижа движется на полицейское оцепление; были слышны три хлопка.
После начала столкновений полиция применила слезоточивый газ.
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