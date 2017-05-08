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Четверть века без Шуши наши слезы

 

Сегодня исполняется двадцать пятая годовщина оккупации азербайджанского города Шуша вооруженными силами Армении.

Шуша - один из уникальных культурных центров Азербайджана, отличающийся своими природными красотами этот город является ценным памятником национальной архитектуры и средневекового градостроительного искусства. Постоянно сохраняя азербайджанские национально-духовные ценности и музыкальные традиции, Шуша прежде чем сформироваться как город, имеющий важное экономическое, политическое и культурное значение, прошла богатый путь, являясь центром Карабахского ханства, сыграла свою роль в жизни народа Азербайджана. Этот город, вошедший в историю благодаря Гасым беку Закиру, Хуршудбану Натаван, Мир Мохсуну Наввабу, Наджаф беку Везирову, Абдуррагим беку Ахвердиеву, Юсифу Везиру Чеменземинли, Фиридун беку Кочарли, Ахмед беку Агаоглу и другим выдающимся личностям, известен в мире как колыбель азербайджанского мугама.

В боях за оборону Шуши 195 наших соотечественников стали шехидами, 165 человек были ранены, 58 человек захвачены в плен и взяты в заложники. Во время оккупации армянские вандалы разграбили музеи, в которых находились тысячи экспонатов, разрушили сотни историко-культурных памятников, осквернили святилища и мечети, уничтожили большое число редких образцов рукописей, превратили в руины учреждения образования и здравоохранения.

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